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Një katastrofë e rëndë natyrore ka goditur zonën kufitare mes Nepalit dhe Tibetit, pasi shembja e një pjese të madhe të akullnajës në Himalaje shkaktoi përmbytje të fuqishme dhe rrëshqitje masive dheu.
Si pasojë e vërshimeve, të paktën 165 persona kanë humbur jetën, ndërsa më shumë se 1,000 të tjerë rezultojnë të zhdukur.
Në mesin e të zhdukurve janë edhe qindra turistë dhe pelegrinë nga vende të ndryshme të botës.
Shembja e akullnajës shkaktoi një rrjedhë të jashtëzakonshme uji, balte, shkëmbinjsh dhe akulli, e cila përfshiu lumenjtë dhe përfshiu me shpejtësi zonat e banuara, shkruan The Guardian, transmeton Klankosova.tv.
Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë rrugë dhe ura të shkatërruara, ndërtesa të mbuluara nga balta dhe automjete të përfshira nga ujërat, ndërsa ekipet e shpëtimit po kërkojnë personat e zhdukur në kushte tejet të vështira.
Fillimisht u raportua se lëkundjet ishin shkaktuar nga një tërmet, por Shërbimi Gjeologjik i ShBA-së përcaktoi më vonë se sinjali sizmik ishte shkaktuar nga shembja masive e akullnajës.
Operacionet e kërkim-shpëtimit po vazhdojnë në të dyja anët e kufirit, ndërsa autoritetet paralajmërojnë për rrezikun e përmbytjeve të tjera.