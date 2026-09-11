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25 vjet pas sulmit më vdekjeprurës në tokën amerikane, amerikanët ndaluan të premten për të përkujtuar afro 3,000 njerëzit e vrarë kur avionët e rrëmbyer u përplasën me Qendrën Botërore të Tregtisë, Pentagonin dhe një fushë në Pensilvani – si dhe për t'u përballur me pasojat e 11 shtatorit që vazhdojnë të ndihen edhe sot.
Në Nju Jork, familjarët e viktimave, shumë prej të cilëve mbanin fotografi të të dashurve të tyre, iu bashkuan Zëvendëspresidentit JD Vance dhe katër ish-presidentëve amerikanë në "Ground Zero" në pjesën jugore të Manhatanit. Ceremonia filloi, si gjithmonë, në orën 8:46 të mëngjesit me një minutë heshtje për të kujtuar çastin tronditës kur Fluturimi 11 i "American Airlines" goditi Kullën Veriore të Qendrës Botërore të Tregtisë.
Pak më vonë, familjarët e viktimave filluan të lexonin me zë të lartë emrat e të gjithë 2,977 personave që humbën jetën më 11 shtator, si dhe të gjashtë personave të vrarë në shpërthimin e vitit 1993 në Qendrën Botërore të Tregtisë; një lexim solemn që do të zgjaste me orë të tëra. Si një kujtesë e kohës që ka kaluar, disa nga lexuesit ishin fëmijë që nuk i kishin takuar kurrë të afërmit e humbur në vitin 2001, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Do të pasonin momente të tjera heshtjeje, që shënonin kohën kur u përplasën tre avionët e tjerë dhe kur u shembën dy kullat. Për herë të parë, do të mbahej një heshtje e shtatë për të nderuar mijëra njerëz që kanë vdekur që nga viti 2001 si pasojë e sëmundjeve të lidhura me pluhurin toksik që helmoi ajrin për muaj të tërë pas sulmeve.