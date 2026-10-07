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Kryetari i PSD-së, Dardan Molliqaj ka përshkruar personalitetin e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti.
Ai thënë se ideologjia e Kurtit është autoritare dhe me tendencë totalitare.
Molliqaj në emisionin "DPT Te Fidani" tha se kreu i Lëvizjes Vetëvendosje është i paparashikueshëm nga aspekti taktik dhe strategjik.
Por, sipas tij, Kurti është i parashikueshëm vetëm në kuadër të ideologjisë së tij.
"Thelbi i pushtetit të Albin Kurtit është i rrezikshëm. E kur është i rrezikshëm, aty s'ka kritere për idenë e tij. As gjaku, as dëshmori, as e ardhmja, as kërkush. Dhe, kjo nuk ka të bëjë me Albin Kurtin, si djalë i dikujt ose si i rritur në Prishtinë, kjo ka të bëjë me idetë e Albin Kurtit, të cilat janë ku të duash. Tek ai është personifikuar personaliteti i Albin Kurtit. Prandaj, kushdo që mendon që Albin Kurti mund të kuptohet nga gjestet, nga historia, e ka gabim. Albin Kurti kuptohet nga strategjia e taktika. E di ka njerëz që mendojnë që dinë strategji e taktikë, teorinë e lojës e luajnë mirë, e ka. As aty nuk e gjen. Albin Kurti kuptohet dhe shpjegohet veç përmes ideologjisë, të cilën ai e ka përqafuar. Veç aty është i parashikueshëm... Ideologjia e tij është autoritare edhe me tendencë totalitare që nuk njeh demokracinë dhe që është subjekti i fundit i historisë në kuptimin që historia i ka dhënë një detyrë këtij me krye. Në kuadër të kësaj lejohet gjithçka", tha ai.