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Kryetari i Partisë Socialdemokrate (PSD), Dardan Molliqaj ka komentuar miratimin e projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Në emisionin “DPT Te Fidani” në Klan Kosova, Molliqaj u shpreh kritik me miratimin e këtij ligji në lexim të dytë, madje duke e quajtur këtë nismë si mashtrimin më të madh politik në historinë e Kosovës.
“…Ligji është mashtrimi më i madh politik në historinë e Kosovë prej paslufte… kush s’e din është budall në kuptimin e plotë të fjalës… Asnjë shans përmes ligjit nuk ka me u kornizu ose zvogëlu kompetencat e Gjykatës ose Dhomave të Specializuara…S’mundet me u zhbë Gjykata, janë t’u e rrejtë secilin njeri…”, deklaroi ai për KlanKosova.