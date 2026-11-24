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Luka Modriç pritet të mungojë në ndeshjen e së enjtes ndaj Olympiacosit në Europa League.
Mesfushori kroat, i cili luajti për 90 minuta në fitoren e Milanit ndaj Frosinones, pritet të pushojë për të menaxhuar ngarkesën fizike.
Sipas raportimeve të La Gazzetta dello Sport, trajneri Ruben Amorim ka vendosur të aktivizojë Ardon Jasharin nga minuta e parë në vend të veteranit kroat.
Modriç pritet të rikthehet në formacion për ndeshjen e ardhshme kampionale ndaj Cagliarit./Klankosova.tv.