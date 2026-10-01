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Policia ka pranuar informatën për një mjet të dyshuar shpërthyes në rrugën “Rrustem Hyseni” në Prishtinë, në afërsi të sheshit "Skënderbeu".
Lajmin për Klankosova.tv e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për kryeqytet, Enis Pllana, i cili tha se në një perimetër të caktuar janë evakuuar qytetarët.
“Rreth orës 17:00, kemi pranuar një informatë për një mjet të dyshuar shpërthyes në rrugën Rrustem Hyseni, në Prishtinë".
"Menjëherë policia ka ndërmarrë të gjitha masat e sigurisë në atë zonë. Në një perimetër të caktuar ka evakuuar qytetarët, ndërkohë që janë angazhuar njësitet përkatëse për trajtimin e informatës”, thuhet në konfirmim./Klankosova.tv