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A përkeqësohet dhimbja e gjurit gjatë natës? Artriti dhe disa gjendje të tjera që lidhen me inflamacionin ose dëmtimin mund të shkaktojnë përkeqësim të dhimbjes së gjurit gjatë natës, gjë që mund të jetë jashtëzakonisht frustruese, veçanërisht nëse ju mban zgjuar.
Specialisti i mjekësisë sportive Dr. Wesley Baker shpjegon se çfarë mund të bëni nëse dhimbja e gjurit po ju prish gjumin dhe pse është e rëndësishme të flisni me mjekun tuaj për këtë, sipas Klinikës së Cleveland.
Shkaqet e dhimbjes së gjurit gjatë natës
Aktivitetet gjatë ditës mund të kontribuojnë në dhimbjen që ndjeni gjatë natës. Vetëm kur shtriheni jeni mjaftueshëm të qetë për ta vënë re atë. "Nyjet qëndrojnë të lubrifikuara kur lëvizni. Kur jeni në pushim, ato nuk lubrifikohen aq shumë. Kjo mungesë lëvizjeje dhe lubrifikimi mund të shkaktojë probleme me kalimin e kohës", shpjegon Dr. Baker.
Pavarësisht nëse po përjetoni dhimbje në njërin ose të dy gjunjët, ka disa shkaqe të mundshme. Këto përfshijnë osteoartritin, artritin reumatoid, bursitin, tendinitin, gjurin e vrapuesit, përdhesin, sëmundjen Osgood-Schlatter dhe lëndime si një menisk i këputur.
"Njerëzit me gjunjë të shëndetshëm në përgjithësi nuk përjetojnë dhimbje natën. Zakonisht ka një arsye specifike për këtë, dhe mund të shkaktohet nga një numër gjendjesh të ndryshme", shpjegon Dr. Baker.
Si të lehtësoni dhimbjen dhe të përmirësoni gjumin
Trajtimi për dhimbjen e gjurit ka të bëjë me menaxhimin e simptomave tuaja dhe zvogëlimin e stresit në nyjet tuaja. Meqenëse dhimbja mund të ketë shumë shkaqe, është e rëndësishme të vizitoni mjekun tuaj nëse ndërhyn në aktivitetet tuaja të përditshme ose gjumin. Pasi mjeku juaj të ketë bërë një diagnozë, ai do t'ju rekomandojë trajtimet e disponueshme. Ndërsa prisni për takimin tuaj, ja disa këshilla për të provuar për lehtësim të shpejtë.
Rregulloni stërvitjen tuaj
Ushtrimet me intensitet të lartë, veçanërisht vrapimi në asfalt, mund të ushtrojnë një tendosje në nyjet tuaja në planin afatgjatë. Megjithatë, ka mënyra të sigurta për t'u ushtruar që zvogëlojnë stresin në gjunjë dhe ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjes si ditën ashtu edhe natën.
"Ushtrimet me intensitet të ulët, siç janë noti dhe çiklizmi, janë të mira sepse ato shtrijnë nyjet e gjurit pa ushtruar shumë presion mbi to. Ekzistojnë gjithashtu ortotikë të veçantë që ndihmojnë në uljen e presionit nga pjesë të caktuara të gjurit. Kjo ndonjëherë mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve të artritit", thotë Dr. Baker.
Konsideroni ilaçe anti-inflamatore
Nëse po merrni në konsideratë qetësues dhimbjesh pa recetë, Dr. Baker thotë se është më mirë të merrni ilaçe anti-inflamatore josteroide (NSAID) si naproksen ose ibuprofen. Ato kanë veti anti-inflamatore dhe ndihmojnë në uljen e ënjtjes. Ai rekomandon marrjen e ilaçit pas darkës në mënyrë që të ketë efekt para gjumit. Megjithatë, këshillohet kujdes.
Nëse po merrni hollues gjaku ose ilaçe të tjera anti-inflamatore, duhet të vazhdoni të merrni ilaçin siç ju ka përshkruar mjeku juaj. Ndërveprimet me disa ilaçe për artritin mund të kenë efekte anësore të rrezikshme, siç është gjakderdhja e brendshme. Prandaj, flisni me mjekun tuaj për opsionin më të mirë për ju.
Përdorni kompresa të nxehta dhe të ftohta
Kompresat e ftohta, si akulli, mund të mpijnë përkohësisht dhimbjen, dhe nxehtësia gjithashtu mund të ndihmojë me nyjet e lënduara. Çelësi është t’i përdorni të dyja në mënyrën e duhur: nxehtësinë për lehtësim fillestar ose menjëherë pas një dëmtimi, dhe kompresat e ftohta për lehtësim afatgjatë, transmeton Klankosova.tv.
“Zakonisht u them njerëzve të përdorin atë që funksionon më mirë për ta. Kam zbuluar se nxehtësia tenton të ndihmojë me dhimbjet kronike të shkaktuara nga artriti, ndërsa akulli funksionon më mirë për lëndimet akute nga përdorimi i tepërt. Akulli zakonisht duhet të aplikohet në zonat e fryra për të ngushtuar enët e gjakut dhe për të mpirë receptorët e dhimbjes”, thotë Dr. Baker.
Produktet topike si xhel, kremra ose fasha anti-inflamatore gjithashtu mund të ofrojnë lehtësim.
Rregulloni pozicionin tuaj të gjumit
Ju mund të zvogëloni shqetësimin në gjunjë dhe të flini më mirë duke ndryshuar pozicionin tuaj në shtrat. “Nëse keni artrit në gjunjë, ne ju rekomandojmë të flini në anë me një jastëk të vogël midis gjunjëve”, thotë Dr. Baker. Ky pozicion ofron mbështetje më të mirë dhe parandalon që gjunjët tuaj të fërkohen së bashku, gjë që zvogëlon dhimbjen e natës.
Nëse flini në shpinë, Dr. Baker rekomandon vendosjen e një jastëku nën gjunjë. Kjo jo vetëm që ofron mbështetje, por gjithashtu i mban gjunjët tuaj pak të përkulur dhe parandalon që kockat të fërkohen me kockat, gjë që është e rëndësishme nëse nyja juaj është e lodhur. "Gjëja më e rëndësishme është të gjeni një pozicion të rehatshëm dhe të përdorni jastëkun si mbështetje në një mënyrë që funksionon më mirë për ju", këshillon Dr. Baker.
Dhimbja e gjurit natën nuk ka pse të jetë e padurueshme. Nëse dhimbja po ju mban zgjuar, vizitoni mjekun tuaj për të përcaktuar shkakun dhe për të gjetur një zgjidhje që do t'ju lejojë të flini rehat.