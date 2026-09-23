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Mjeku Amir Khan shpjegoi në një paraqitje televizive se një shenjë e mundshme e kolesterolit të lartë mund të shihet në fytyrë.
Ai tha t’i kushtohet vëmendje ndryshimeve rreth syve që mund t'i vënë re thjesht duke u parë në pasqyrë.
Khan, i cili njihet edhe si personalitet televiziv dhe autor, iu bashkua emisionit nga zyra e tij dhe shpjegoi se çfarë duhet të kenë kujdes.
"Fytyra mund të zbulojë shumë për shëndetin tuaj dhe do të fillojmë me sytë. Nëse vini re gunga të reja të bardha ose të verdha rreth qepallave, veçanërisht në zonën rreth vetullave ose në pjesën kockore rreth syrit tuaj, kjo mund të jetë një shenjë e kolesterolit të lartë", tha ai.
Sipas shërbimit publik shëndetësor britanik NHS, nivelet e larta të kolesterolit mund të lidhen me një dietë të pasur me yndyrna të ngopura, mbipeshën, pirjen e duhanit, konsumin e tepërt të alkoolit dhe mungesën e aktivitetit fizik. Tek disa njerëz, shkaku mund të jetë edhe i trashëgueshëm, transmeton Klankosova.tv.
Kur ka shumë kolesterol në trup, ai mund të grumbullohet në muret e enëve të gjakut dhe të rrisë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, duke përfshirë atakun në zemër dhe goditjen në tru. Për shumë njerëz, nivelet e kolesterolit mund të përmirësohen me ndryshime në stilin e jetës, ndërsa për disa, nevojiten ilaçe.
Ndryshime në fytyrë që nuk duhen injoruar
Khan u shpjegoi gjithashtu shikuesve se çfarë ndryshimesh të tjera shëndetësore mund të vërehen në fytyrë.
"Nëse vini re se njëra ose të dyja qepallat tuaja po ulen, mund të jetë diçka me të cilën keni lindur dhe është normale për ju. Megjithatë, nëse është një ndryshim i ri dhe i përhershëm, duhet të flisni me mjekun tuaj. Shkaku mund të lidhet me problemet me nervat, trurin ose muskujt e syve", tha ai.
Ai shtoi gjithashtu se rritja e qimeve në zonën e mjekrës tek gratë mund të jetë një shenjë e sindromës së vezoreve policistike. Kjo është një gjendje që shoqërohet me çekuilibra hormonale, duke përfshirë nivele të larta të testosteronit, transmeton Klankosova.tv.
Së fundmi, ai përmendi një nga simptomat e njohura të lupusit, një sëmundje autoimune në të cilën sistemi imunitar sulmon qelizat e veta. Tek disa njerëz, sëmundja mund të shfaqet si një skuqje e kuqe në fytyrë që përhapet nëpër faqe dhe hundë në formën e një fluture.