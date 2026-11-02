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Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i Kosovës ka pezulluar përkohësisht nga marrëdhënia e punës drejtorin e Spitalit të Përgjithshëm në Mitrovicë, dr. Gëzim Berisha.
ShSKUk konfirmoi për gazetaren e Klanit, Arbreshë Uka se pezullimi ka hyrë në fuqi më 2 nëntor 2026 dhe do të vazhdojë deri në marrjen e një vendimi tjetër.
Vendimi është marrë si pasojë e mbajtjes së Berishës në arrest, bazuar në aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë.
ShSKUK ka bërë të ditur se do të veprojë në përputhje me vendimet dhe procedurat ligjore në fuqi.
Ndryshe, sipas informacioneve të para, Berisha është arrestuar pasi dyshohet se e ka kërcënuar bashkëshorten e tij se do t’i ndodhte e njëjta gjë sikurse Arlinda Zekajt, e cila u vra më 25 tetor 2026 nga ish-kunati i saj, pasi më parë kishte raportuar dhunën në familje./Klankosova.tv