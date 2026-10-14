Lajmet e fundit
Dr. Thais Aliabadi, gjinekologe dhe bashkëmoderatore e podcastit SHE MD, mendonte se po bënte gjithçka për të mbrojtur shëndetin e saj, kur në moshën 48-vjeçare zbuloi se kishte kancer të gjirit.
Mamografia rutinë kishte treguar qeliza atipike, por jo kancer. Megjithëse nuk kishte histori familjare të sëmundjes apo mutacion gjenetik të njohur, ajo kishte gjinj të dendur dhe faktorë të tjerë rreziku, ndaj vendosi t’i nënshtrohej mastektomisë së dyfishtë parandaluese.
Megjithatë, gjetja e një kirurgu që pranonte ta kryente ndërhyrjen nuk ishte e lehtë.
“Më thanë se isha tepër e shëndetshme, tepër e shqetësuar dhe tepër këmbëngulëse”, kujton ajo për revistën People, transmeton Klankosova.tv.
Gjashtë muaj më vonë, ajo arriti ta kryente operacionin. Vetëm disa ditë pas ndërhyrjes, mori lajmin tronditës: në njërin gji ishte zbuluar kancer invaziv i fazës së parë.
Pas operacionit, Aliabadi vuri re sërish ind të gjirit, pavarësisht se rezonanca magnetike nuk kishte treguar shqetësime. Edhe një radiolog i dytë e kishte vlerësuar rezultatin si të pastër, por ajo këmbënguli për një tjetër mendim mjekësor. Përfundimisht, një kirurg konfirmoi dyshimin e saj dhe ajo iu nënshtrua një mastektomie të dytë të dyfishtë.
“Edhe pse kisha diplomë mjekësie, njohuri dhe qasje në kujdes shëndetësor, përsëri m’u desh të luftoja që të më dëgjonin”, tha ajo.
Kanceri mund të rikthehet edhe pas trajtimit
Mjekët shpjegojnë se kanceri i gjirit mund të rikthehet edhe pasi pacientja ka marrë trajtimin e duhur. Kjo ndodh sepse disa qeliza kancerogjene mund të jenë përhapur në pjesë të tjera të trupit para diagnostikimit dhe të mbeten të fjetura për një kohë, transmeton Klankosova.tv.
Kur kanceri përhapet në organe si mushkëritë, mëlçia, kockat ose truri, ai quhet kancer metastatik i gjirit, ose kancer i fazës së katërt. Edhe kur prek organe të tjera, ai mbetet kancer i gjirit.
Megjithatë, diagnoza e fazës së katërt nuk nënkupton domosdoshmërisht një fund të afërt të jetës. Falë përparimeve në trajtim dhe terapive të përshtatura sipas karakteristikave të tumorit, disa paciente mund ta menaxhojnë sëmundjen për vite me radhë, duke ruajtur një cilësi të mirë jete.
“Rikthimi nuk është dështim. Është biologjia e kancerit”, thekson Aliabadi, duke nënvizuar rëndësinë e dëgjimit të pacientëve dhe të kërkimit të një mendimi të dytë mjekësor kur dyshimet vazhdojnë./Klankosova.tv