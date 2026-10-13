Lajmet e fundit
Një grup prej më shumë se 150 mjekësh ka paralajmëruar se koha që fëmijët në Angli kalojnë para ekraneve në shkollë mund të jetë duke dëmtuar "shëndetin e tyre fizik dhe atë të zhvillimit".
Mjekët e përgjithshëm, pediatrit dhe specialistë të tjerë deklaruan në një letër të hapur drejtuar Sekretares së Arsimit, Lucy Powell, dhe Sekretares së Shëndetësisë, Yvette Cooper, se tabletët dhe laptopët po përdoren pa një kuptim të plotë të ndikimeve të tyre afatgjata në shëndet, përfshirë shëndetin e syve, transmeton Klankosova.tv.
Sipas BBC, mjekët thanë se po u përshkruajnë syze, aparate dëgjimi dhe terapi të të folurit fëmijëve "për një problem që, pa dashje, po përkeqësohet në shkollat tona".
Qeveria deklaroi se po konsultohet lidhur me udhëzimet për kohën e qëndrimit para ekranit për fëmijët e moshës 5 deri në 18 vjeç, por theksoi se teknologjia mund të jetë një mjet i fuqishëm mësimor nëse përdoret siç duhet.
Grupi i mjekëve theksoi se pothuajse një milion fëmijë përdorin ekrane në shumicën e orëve mësimore, pavarësisht studimeve që tregojnë një rritje të rasteve të miopisë (shkurtpamësisë).
Ata iu referuan një analize të 276 studimeve që përfshinin 5,4 milionë pjesëmarrës në mbarë botën.
Sipas tyre, ajo analizë zbuloi një rritje të miopisë te fëmijët dhe adoleshentët – nga rreth 24% në vitin 1990 në gati 36% deri në vitin 2023 – dhe paralajmëroi se kjo gjendje lidhet me një rrezik në rritje për një sërë problemesh të shëndetit të syve.
Shumë fëmijë tani kalojnë më shumë kohë para ekraneve në klasë sesa rekomandohet për një periudhë 24-orëshe, thuhej në letër, e cila shtonte: "Si vend, duhet të ndërgjegjësohemi tani për këtë çështje dhe të fillojmë të reduktojmë përdorimin e ekraneve në shkolla, para se dëmi të përkeqësohet më tej."