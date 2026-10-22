Lajmet e fundit
Mjekët e Papa Leos XIV kanë konfirmuar se tumori i hequr më 13 tetor ishte adenokarcinomë e mushkërisë, por sëmundja i është lokalizuar dhe nuk nevojitet trajtim i mëtejshëm.
Sipas një deklarate të publikuar nga Zyra e Shtypit e Selisë së Shenjtë të mërkurën, rezultatet përfundimtare të analizave histopatologjike dhe molekulare të indit të hequr gjatë ndërhyrjes kirurgjikale konfirmuan diagnozën, shkruan Vatikan News, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë operacionit, Papës iu hoq lobi i poshtëm i mushkërisë së djathtë, ku ishte konstatuar tumori.
“Rezultatet konfirmuan se tumori ishte adenokarcinomë e mushkërisë dhe se sëmundja ishte e lokalizuar. Një vlerësim i mëtejshëm onkologjik ka konfirmuar se nuk nevojitet trajtim shtesë”, thuhet në deklaratën zyrtare.
Njoftimi është nënshkruar nga mjekët Luigi Carbone dhe Stefano Margaritora, të cilët kanë bërë të ditura rezultatet përfundimtare të ekzaminimeve mjekësore.