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Të premten në Mitrovicë të Veriut një grua ka raportuar se vajza e saj e mitur po përcillet në vazhdimësi nga një person.
Ajo tha se vajza e saj kishte biseduar para disa muajsh me personin në fjalë, dhe ai tani po e shqetëson.
“Ankuesja femër kosovare së bashku me vajzën e saj të mitur ka lajmëruar se vajza e saj ka biseduar përmes rrjeteve sociale para disa muajve me një person mashkull kosovar”, thuhet në Raportin e Policisë së Kosovës.
“E mitura ka deklaruar se i dyshuari në vazhdimësi e përcjell dhe e shqetëson. I dyshuari është kërkuar por deri me tani nuk është hasur nga policia. Rasti mbetet nën hetime”.