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Spitali i Mitrovicës funksionon ende në objekte të improvizuara, ndërsa repartet e ortopedisë dhe urologjisë kanë vetëm nga dy dhoma për pacientë.
Pavarësisht kushteve, drejtori Gëzim Berisha thotë se kryhen mesatarisht 12 operacione në ditë, ndërsa sfidë mbetet edhe mungesa e anesteziologëve, aktualisht janë vetëm tre.
Ndërtimi i një spitali të ri shihet si zgjidhja përfundimtare, por ende nuk dihet se kur do të nisë realizimi i projektit.
Detajet i kuptoni përmes kronikës së bashkëngjitur.