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Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për veprën penale “vrasje në tentativë në bashkëkryerje”.
Sipas njoftimit të Policisë, hetuesit e Sektorit Rajonal të Hetimeve, pas veprimeve hetimore të ndërmarra ditën e djeshme, kanë arrestuar një burrë.
I dyshuari dyshohet se më 30 shtator 2026, në Vushtrri, në bashkëkryerje me persona të tjerë dhe duke përdorur mjete të forta, ka sulmuar një person, i cili si pasojë e lëndimeve ka kërkuar tretman mjekësor.
“Pas ndërmarrjes së veprimeve të nevojshme hetimore dhe intervistimit të të dyshuarit, me aktvendim të prokurorit kompetent, ndaj tij është caktuar masa e ndalimit policor. Hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar”, thotë PK./Klankosova.tv