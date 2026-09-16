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Mitrovica pret Thaçin, Veselin, Krasniqin dhe Selimin
Kosova po pret kthimin e ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.
Sipas korrespondentit të Klan Kosovës nga Mitrovica, Urall Boshnjaku, në ekranin e vendosur nga platforma “Liria Ka Emër, pritet të transmetohet drejtpërdrejt edhe seanca e Gjykatës Speciale në Hagëndërsa në ekran pritet të transmetohet drejtpërdrejt edhe seanca e Gjykatës Speciale në Hagë, në të cilën pritet të bëhet publik vendimi përfundimtar ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
“Kosova po pret, Mitrovica po pret, po e presim Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Rexhep Selimin. Po i pret ne formë të organizuar, këtu në sheshin e Mitrovicës, shihni edhe ekranin qe po numëron pas orët të cilat janë orët në pritje të çlirimtarëve, të cilët presim të kthehen të lirë, në Kosovën që çliruan. Në ekrani këtu që është vendosur nga platforma “Liria Ka Emër”, pritet të mbahet edhe një shfaqje e drejtpërdrejt e seancës e cila do të bëjë gjykimin final të ushtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”, ka raportuar Boshnjaku.