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Protestat në Kosovë në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së po vazhdojnë edhe sot.
Për dallim nga ditët e tjera ku është protestuar vetëm në kryeqytet, sot po protestohet në 14 komuna të Kosovës.
Gazetari i Klan Kosova, Besnik Tahiri i cili po qëndron në Mitrovicë tha se në këtë qytet ka një pjesëmarrje të madhe të qytetarëve.
"Po bëhen përgatitjet e fundit, përderisa qindra njerëz janë duke ardhur në sheshin kryesor të Mitrovicës për të marrë pjesë në një protestë paqësore me një kërkesë kryesore që është liri për: Hashim Thaçin, Jakup Krasniqin, Kadri Veselin dhe Rexhep Selimin, imazhet e të cilëve ndodhen në krye të binës në qendrën e Mitrovicës", tha Tahiri.
Ai tha se në këtë protestë po marrin pjesë qytetarë nga grupmosha të ndryshme.