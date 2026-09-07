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Artisti shqiptaro-amerikan MIRUD, emri artistik i Durim Morinës, ka shënuar një tjetër sukses në karrierën e tij ndërkombëtare.
Më 3 shtator 2026, MIRUD u vlerësua në ceremoninë prestigjioze “Premios Juventud”, në kategorinë “Best Pop Vocal Performance”, për albumin e tij në gjuhën spanjolle, “Desnudo”.
Ceremonia u mbajt në Marbella të Spanjës, duke shënuar një moment të veçantë për eventin, pasi ishte hera e parë që “Premios Juventud” u organizua jashtë kontinentit amerikan.
MIRUD ka lindur më 17 tetor 1994 në Los Angeles, në një familje shqiptare me origjinë nga Kosova. Formimi i tij artistik lidhet me The Juilliard School në New York, ku ka studiuar vokal dhe është formuar në muzikën klasike dhe operistike.
Një prej pikave më të rëndësishme në rrugëtimin e tij ndërkombëtar ishte pjesëmarrja në vitin 2019 në Festivalin Ndërkombëtar të Këngës Viña del Mar në Kili. Artisti arriti në finale dhe u nderua me çmimin Gaviota de Plata, një prej vlerësimeve më prestigjioze të këtij festivali.
Kjo eksperiencë shënoi edhe një hap të rëndësishëm drejt tregut muzikor spanjishtfolës, lidhje të cilën MIRUD e ka zhvilluar më tej përmes projektit “Desnudo”.
Albumi, i realizuar tërësisht në gjuhën spanjolle, është orientuar drejt publikut latino-amerikan dhe e vendos vokalin e artistit në qendër të projektit.
Nga një familje shqiptare në Los Angeles, te studimet në Juilliard, skena e Viña del Mar dhe tashmë “Premios Juventud”, MIRUD po ndërton një karrierë që shtrihet përtej një tregu të vetëm.
Vlerësimi për “Desnudo” në Marbella përbën një tjetër moment të rëndësishëm në rrugëtimin e tij artistik, duke ndërthurur identitetin shqiptar dhe amerikan me skenën ndërkombëtare të muzikës.