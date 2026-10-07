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Nga muzika në gjuhën shqipe te arenat e Amerikës Latine, MIRUD ka ndërtuar një karrierë që gjatë viteve ka kapërcyer gjuhë, tregje dhe kontinente, duke u shndërruar në një nga figurat shqiptare me një prej rrugëtimeve më të pazakonta në skenën ndërkombëtare.
Një prej kapitujve që paralajmëroi këtë rrugëtim ishte albumi “Djali (Deluxe Edition)”, i publikuar në vitin 2021. Projekti në gjuhën shqipe arriti në vendin e parë në Shqipëri dhe Kosovë, ndërsa u rendit gjithashtu në Apple Music në Meksikë dhe Shtetet e Bashkuara.
Në të njëjtën periudhë, “Nëse vdes”, kënga me të cilën MIRUD u prezantua në Festivalin e 59-të të Këngës në RTSH, arriti në vendin e parë në Top Awards të Top Channel. Kënga depërtoi edhe në klasifikimet evropiane, duke arritur vendin e pestë në Suedi, të katërtin në Holandë, të dytin në Maqedoni, të tretin në Bullgari dhe të gjashtin në Rumani.
Por kapitulli që do ta zgjeronte ndjeshëm hartën e karrierës së tij erdhi me “Whispers From The Red Dunes”.
“Whispers From the Red Dunes”, 120 milionë transmetime dhe suksesi digjital
Një nga periudhat me rritjen më të madhe digjitale në karrierën e MIRUD erdhi me “Whispers From the Red Dunes”, projektin me 11 këngë të publikuar më 8 maj 2025.
Projekti arriti mbi 120 milionë transmetime në platformat digjitale, duke u kthyer në një nga sukseset më të mëdha të katalogut të tij. Vetëm në Spotify, këngë si “Escondes”, “Deep End” dhe “Come to Me” regjistruan miliona dëgjime, ndërsa projekti u shoqërua nga një periudhë intensive publikimesh vizuale.
Në YouTube, kjo periudhë solli disa prej videove më të shikuara të MIRUD. “Dangerous” ka arritur rreth 7.5 milionë shikime, “Ride the Sin” 5.2 milionë, “Mountain Top” dhe “Chance on Me” nga 4 milionë secila, ndërsa “Back & Forth” ka kaluar 3.1 milionë shikime.
Publikime të tjera vazhduan me shifra milionëshe, përfshirë “Dios Me Lo Quitó” me 2.3 milionë, “Cry Me a River” me 2.1 milionë, “Blind” (Live Session) me 1.7 milionë, si dhe “Mátame Lento” dhe “Bendita” me nga 1.5 milionë shikime. “People Gonna Hate”, “Sweet Tajine”, “Ninguém Como Ela” dhe “Mallkim” kanë kaluar gjithashtu pragun e një milion shikimeve. Një nga momentet më të forta të kësaj periudhe ishte publikimi i “Ride the Sin”, i cili regjistroi 2.5 million shikime ne 17 oret e para të publikimit, duke shënuar një nga debutimet digjitale më të shpejta të karrierës së tij.
Me mbi 120 milionë transmetime të lidhura me projektin dhe një seri videoklipesh me audienca milionëshe, “Whispers From the Red Dunes” shënoi një pikë kthese në shtrirjen digjitale të MIRUD, përpara kapitullit të tij të radhës ndërkombëtar me “Desnudo”.
“Desnudo” dhe hyrja në tregun latin
I publikuar në janar 2026, albumi tërësisht në spanjisht u ngjit në vendin e parë të Apple Music në një sërë shtetesh, përfshirë Venezuelën, Kolumbinë dhe Republikën Dominikane, ndërsa më vonë hyri edhe në Top 10 në Shtetet e Bashkuara. Gjatë vitit, shitjet e raportuara të albumit kaluan shifrën prej 100 mijë kopjesh.
Suksesi erdhi pas një afrimi disa-vjeçar të MIRUD me publikun latin. Në vitin 2025, “Dios Me Lo Quitó” u vlerësua në Premio Lo Nuestro për performancën vokale në bachata, ndërsa në vitin 2026 “Desnudo” solli një tjetër vlerësim në Premios Juventud, këtë herë për performancën vokale pop.
Më pas erdhi Éter Tour.
Turneu përfshiu 10 qytete dhe 10 arena në Amerikën Latine, me ndalesa në metropole si Mexico City, Bogotá, Caracas, Santiago de Chile dhe Buenos Aires. Të dhjetë datat u raportuan si të shitura plotësisht.
Për një artist shqiptar, kjo nuk ishte vetëm një seri koncertesh. Ishte momenti kur suksesi digjital në tregun latin u shndërrua në mijëra njerëz përballë skenës.
Një figurë që ka sfiduar modelin tradicional të artistit shqiptar
Ndikimi i MIRUD nuk lidhet vetëm me klasifikimet dhe çmimet.
Në Shqipëri dhe Kosovë, ai ka ndërtuar ndër vite një figurë publike që shpesh ka sfiduar pritshmëritë tradicionale ndaj një artisti shqiptar — përmes imazhit, performancës, modës dhe mënyrës se si ka ndërtuar botë të ndryshme artistike rreth projekteve të tij.
Për një brez të ri që e ndjek, rëndësia e tij qëndron edhe te ideja se një artist shqiptar nuk duhet domosdoshmërisht të kufizohet në një treg apo në një gjuhë.
Në Amerikën Latine, historia merr një tjetër dimension. Nga paraqitja në Viña del Mar dhe Gaviota de Plata, te muzika në spanjisht, Premio Lo Nuestro, Premios Juventud dhe më pas Éter Tour, MIRUD ka krijuar një lidhje me një publik që tradicionalisht ka pasur shumë pak ekspozim ndaj artistëve me prejardhje shqiptare.
Pikërisht për këtë arsye, rrugëtimi i tij është parë nga një pjesë e publikut si një shembull i thyerjes së barrierave: jo duke fshehur prejardhjen shqiptare për t'u bërë ndërkombëtar, por duke e marrë atë me vete në skena të reja.
Nga Shqipëria dhe Kosova në Amerikën Latine
Sot, dy anët e karrierës së MIRUD ekzistojnë paralelisht.
“Djali” dhe “Nëse vdes” treguan se muzika në shqip mund të udhëtojë përtej tregut shqiptar. “Desnudo” dëshmoi se i njëjti artist mund të ndërtojë një kapitull të tërë në një tjetër gjuhë dhe kulturë.
Nga vendi i parë në Shqipëri dhe Kosovë, te klasifikimet evropiane, sukseset në Amerikën Latine dhe 10 arenat e Éter Tour, MIRUD ka ndërtuar një karrierë ku identiteti shqiptar dhe ambicia ndërkombëtare nuk përjashtojnë njëra-tjetrën.
Në një industri ku artistët shpesh përcaktohen nga një treg, një gjuhë apo një imazh i vetëm, MIRUD ka zgjedhur një rrugë tjetër: të mos i përkasë vetëm një bote.