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Brentfordi ka shënuar fitore 3-0 ndaj Chelseas në Premier Ligë.
Jaidon Anthony zhbllokoi rezultatin në minutën e 61-të, pas një asistimi me kokë nga Jannik Schuster, ndërsa Igor Thiago dyfishoi epërsinë në minutën e 83-të, pas një topi të kthyer në zonë.
Chelsea pati disa mundësi për të shënuar, por nuk arriti t’i konkretizojë.
Pedro Neto dhe Cole Palmer rrezikuan portën e Brentfordit, ndërsa Jaidon Anthony goditi edhe traversën në pjesën e dytë.
Në fund, Brentfordi shënoi për 3-0 përmes Fabio Carvalhos.
Kësisoj klubi i Alonsos shënon humbjen e dytë, dhe tani ka tre xhiro pa shijuar fitoren.