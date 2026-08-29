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Federata e Boksit e Kosovës do të organizojë të hënën konferencë për media me rastin e rikthimit të kampiones së Kosovës, Donjeta Sadiku, pas triumfit të saj në Lojërat Mesdhetare Taranto 2026, në Itali.
“Donjeta Sadiku shkëlqeu në këtë ngjarje të rëndësishme sportive, duke fituar medaljen e artë dhe duke u shpallur Kampione e Lojërave Mesdhetare Taranto 2026”.
“Me këtë rast, Federata e Boksit e Kosovës fton të gjitha mediat e shkruara dhe elektronike në konferencën për media”.
Konferenca do të mbahet të hënën më 31 gusht në ora 12:00.
“Në këtë konferencë do të flitet për suksesin e Donjeta Sadikut në Lojërat Mesdhetare Taranto 2026, rrugëtimin drejt medaljes së artë, si dhe për rëndësinë e këtij triumfi për boksin dhe sportin e Kosovës”.