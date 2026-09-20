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Futbollisti Bledian Krasniqi është pajisur me pasaportën e Republikës së Kosovës, duke bërë një tjetër hap drejt përfaqësimit të Dardanëve.
Krasniqi e ka përfunduar procedurën në Konsullatën e Përgjithshme të Kosovës në Cyrih, pasi është përzgjedhur për të qenë pjesë e Kombëtares A të Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
Konsullata e Kosovës në Cyrih e ka përshëndetur këtë moment, duke i uruar mesfushorit sukses në rrugëtimin e tij me fanellën e Dardanëve.
“Mirë se erdhe, Bledian! Kemi pritur me kënaqësi këtë moment të veçantë, përzgjedhjen e Bledian Krasniqit në Kombëtaren A të Kosovës. Faleminderit, Bledian, që zgjodhe Kosovën dhe që do ta përfaqësosh vendin tonë me fanellën e Dardanëve”, thuhet në urimin e Konsullatës.