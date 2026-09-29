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Kuvendi Komunal i Prishtinës ka miratuar këtë të martë projektbuxhetin për vitin e ardhshëm, i cili arrin shifrën e mbi 161 milionë eurove.
Financat e kryeqytetit kësaj radhe do të jenë më të mëdha. Drejtoresha e Financave, Valbona Makolli, theksoi se buxheti shënon rritje prej 9.5 milionë eurosh, të cilat orientohen kryesisht në paga, mëditje dhe investime kapitale.
Ndarjen e hollësishme e prezantoi i pari i komunës, Përparim Rama, duke theksuar synimet kryesore për infrastrukturën dhe shërbimet.
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