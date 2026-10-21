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Fermerët në Kosovë po ankohen për vonesat në ndarjen e subvencioneve dhe për kriteret e reja për mbështetjen e grurit.
Sipas tyre, çmimet e naftës janë rritur, ndërsa shuma e subvencioneve ka mbetur e njëjtë.
Fermeri Ferat Xhaka thotë se pagesat e vonuara ua vështirësojnë përgatitjet për sezonin bujqësor, duke paralajmëruar humbje për shkak të shpenzimeve të larta.
Ndërkaq, Imri Tespishta nga Bërrnica e Epërme thotë se nuk e ka mbjellë grurin për shkak të vonesës dy mujore të mjeteve financiare. Ai kundërshton edhe kriterin prej 3 mijë e 225 kilogramësh grurë për hektar, duke vlerësuar se ai mund të përjashtojë shumë fermerë nga subvencionet.
Ministri i Bujqësisë, Armend Muja, ka deklaruar se pagesat do të realizohen më së largu në nëntor.
Ai ka paralajmëruar gjithashtu se nga viti i ardhshëm synohet që thirrja për subvencione të hapet më herët, ndoshta në fund të janarit.
Muja nuk ka komentuar ndryshimin e kritereve për subvencionimin e grurit pas përfundimit të afatit për aplikim.
Detajet mund t'i gjeni në kronikën e përgatitur nga Klan Kosova.