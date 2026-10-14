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Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë ka dënuar aktet e vandalizmit të kryera në selinë e Nunciaturës Apostolike në Tiranë, përfshirë heqjen e flamurit të Selisë së Shenjtë.
Përmes një deklarate zyrtare, ministria ka theksuar se respektimi i paprekshmërisë dhe dinjitetit të përfaqësive diplomatike është detyrim themelor, në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe të drejtën ndërkombëtare.
Ministria ka nënvizuar se e drejta për të protestuar është pjesë e pandashme e një shoqërie demokratike, por ka shtuar se ushtrimi i kësaj të drejte duhet të bëhet në përputhje me ligjin dhe pa akte dhune apo vandalizmi.
“Autorët e akteve të paligjshme duhet të identifikohen dhe të përgjigjen përpara ligjit”, thuhet në deklaratë.
Ministria ka vlerësuar gjithashtu reagimin e Policisë së Shtetit, duke shprehur besimin se institucionet kompetente do ta zbardhin plotësisht ngjarjen.
Në fund, ajo ka theksuar rëndësinë e garantimit të sigurisë dhe paprekshmërisë së të gjitha përfaqësive diplomatike në Shqipëri.