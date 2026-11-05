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Ministri i Punëve të Jashtme i Zvicrës, Ignazio Cassis, dhe homologu i tij kosovar, Glauk Konjufca, kanë mbajtur bashkërisht një konferencë për media në Prishtinë, pas takimit që zhvilluan gjatë ditës së sotme.
Dyshja u pyet edhe për vendimin e Gjykatës Speciale ndaj katërshes së UÇK-së.
Zvicerani Cassis dha një përgjigje diplomatike, duke mos u lëshuar në komentimin e asaj që ai e quajti vendim gjykate, e jo vendim politik.
“Unë mund të ju jap përgjigjen e zakonshme të Zvicrës. Sikurse çdokund në botë, Zvicra i mbështet Dhomat dhe Gjykatat Ndërkombëtare dhe Zvicra i pranon vendimet e gjykatave ndërkombëtare dhe nuk i komenton këto vendime, sepse është vendim i gjykatës e jo vendim politik. Prandaj, Zvicra i pranon ato vendime”, deklaroi ministri zviceran i Punëve të Jashtme.