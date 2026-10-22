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Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, ka folur lidhur me rastin e pacientes për të cilën u raportua se kishte vdekur në Klinikën e Onkologjisë si pasojë e mungesës së barnave.
Nga foltorja e Kuvendit, Vitia fillimisht u shprehu ngushëllime familjarëve dhe të afërmve të së ndjerës, ndërsa kritikoi raportimin e rastit pa verifikim paraprak të informacionit.
Ai tha se pas publikimit të një statusi nga një shoqatë, ku pretendohej se pacientja kishte vdekur për shkak të mungesës së barnave, Klinika e Onkologjisë kishte tentuar të kontaktonte me përfaqësuesit e saj, por fillimisht pa sukses.
Sipas Vitisë, lajmi ishte raportuar më pas edhe nga një gazetare, pa u verifikuar paraprakisht me shoqatën apo institucionet përkatëse.
“Klinika e Onkologjisë ka bërë përpjekje që ta kontaktojë shoqatën që ka postuar këtë informacion, fillimisht e pamundur. Pastaj një gazetare pa bërë asnjë verifikim të lajmit, paraqet menjëherë, bile edhe në lajmet qendrore të një mediumi”.
“Për shkakun e vdekjes nevojitet autopsia dhe shumë procedura të tjera për të qenë i qartë. Nuk mundet as mjeku ta konstatojë shkakun e vdekjes në raste të tilla”, deklaroi Vitia.
Ministri theksoi se drejtori i Klinikës së Onkologjisë kishte mbledhur informacionet për rastin dhe kishte dalë me një reagim publik, duke sqaruar situatën.
"Drejtori i Klinikës Onkologjike i merr të gjitha informacionet dhe del me reagim publik ku ka shpjeguar të gjithë situatën. Për çudi të gjitha mediat që e kanë shpërndarë paraprakisht lajmin e pasaktë, e qesin e publikojnë reagimin instituicional përveç gazetares dhe mediumit", shtoi ministri, transmeton Klankosova.tv.