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Një zyrtar i lartë i Vatikanit kërkoi përfundimin e luftës në Ukrainë pas takimit në Moskë të martën me Ministrin e Jashtëm rus Sergey Lavrov në bisedimet e para ballë për ballë midis Vatikanit dhe zyrtarëve rusë në pesë vjet.
Kryepeshkopi Paul Gallagher, ministri i jashtëm i Vatikanit, tha çdo ditë se lufta katërvjeçare Rusi-Ukrainë vazhdon, ajo "krijon viktima të reja ... dhe e bën pajtimin e ardhshëm gjithnjë e më të vështirë".
"Prandaj është urgjente dhe e nevojshme të përfundojë dhe të shihet përtej konfliktit", tha ai, duke folur pranë Lavrovit në një konferencë të përbashkët për shtyp pas takimit të tyre.
Ai tha gjithashtu se ai dhe Lavrov kishin diskutuar rrugët drejt paqes në Ukrainë dhe se të dy kishin rënë dakord të bashkëpunonin në çështje humanitare, siç është kujdesi për fëmijët e prekur nga lufta, transmeton Klankosova.tv.
Gallagher, zyrtari i dytë më i lartë diplomatik i Vatikanit, kishte vizituar për herë të fundit Moskën për bisedime me Lavrovin në vitin 2021, para fillimit të luftës.
Papa Leo ka bërë vazhdimisht thirrje për përfundimin e konfliktit. Në një apel të 9 gushtit, ai u ankua për "numrin gjithnjë në rritje të viktimave civile, përfshirë fëmijët".