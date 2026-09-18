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Plani i Danimarkës për të dërguar të burgosur të huaj, të dënuar me dëbim, në një burg në Kosovë është vonuar sërish.
300 vendet e burgut pritet të jenë në dispozicion më së herëti në fund të vitit 2027 dhe, mundësisht, jo deri në fillim të vitit 2028, ka bërë të ditur të premten ministri i Drejtësisë, Nicolai Wammen, për partitë që qëndrojnë pas marrëveshjes.
“Jam informuar nga Agjencia Daneze e Burgjeve se ndërtimi i burgut në Kosovë është vonuar, kështu që vendet e burgimit mund të vihen në përdorim më së herëti në fund të vitit 2027 dhe, mundësisht, jo deri në fillim të vitit 2028”, tha Wammen në një deklaratë me shkrim për median daneze “Ritzau”, transmeton Klankosova.tv.
Danimarka arriti një marrëveshje politike në vitin 2021 për të marrë me qira 300 vende burgu në Kosovë, me qëllim uljen e presionit mbi burgjet daneze.
Kur marrëveshja me Kosovën u finalizua, pritej që shtetasit e parë të huaj të dënuar me dëbim të fillonin vuajtjen e dënimeve atje në fillim të vitit 2023.
Vonesa e fundit nënkupton se burgu mund të hapet rreth pesë vjet më vonë sesa ishte planifikuar fillimisht.
Wammen tha se projekti mbetet një prioritet i rëndësishëm për qeverinë, në mënyrë që “të lehtësojmë presionin mbi burgjet daneze dhe të nxjerrim nga vendi shtetasit e huaj të dënuar për vepra penale dhe me dëbim”.
“Duhet të ndodhë sa më shpejt të jetë e mundur dhe, natyrisht, do të kisha dashur shumë që ne të kishim filluar shumë kohë më parë dërgimin e të burgosurve atje. Prandaj, sigurisht që jam larg të qenit i kënaqur që projekti është vonuar edhe më tej”, tha ai.
Sipas Ministrisë së Drejtësisë daneze, autoritetet në Kosovë tashmë e kanë zbrazur burgun nga të burgosurit.
Një marrëveshje me një kontraktor u nënshkrua në korrik, ndërsa punimet e rinovimit pritet të zgjasin rreth një vit.
Projekti është vonuar më parë për shkak të procesit të miratimit në Kuvendin e Kosovës, ku partitë opozitare nuk i mbështetën marrëveshjet ndërkombëtare.
Burgjet daneze janë përballur me mbipopullim prej vitesh, duke shtuar presionin për vënien në dispozicion të vendeve të burgimit në Kosovë. /Klankosova.tv