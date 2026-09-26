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Ministrat e Jashtëm të Gjermanisë dhe Rusisë u takuan të shtunën në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, në atë që besohet të jetë takimi i parë kokë më kokë i këtij lloji që nga pushtimi rus në shkallë të plotë i Ukrainës në vitin 2022.
Takimi u zhvillua në një kohë kur tensionet midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë po shtoheshin – dhe pak para se Ministri i Jashtëm rus, Sergey Lavrov, t'u drejtohej liderëve botërorë, raporton Associated Press, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë takimit, zyrtari gjerman Johann Wadephul i bëri thirrje Rusisë që të heqë dorë nga "rruga e rrezikshme e përshkallëzimit" ndaj Gjermanisë, Evropës dhe aleancës së NATO-s, sipas një zyrtari të delegacionit gjerman. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Gjermanisë janë tensionuar javët e fundit, pas një tentative për sulm me dron muajin e kaluar në aeroportin e Lajpcigut – incident për të cilin Gjermania ka fajësuar Rusinë – si dhe pas veprimeve reciproke hakmarrëse që pasuan atë ngjarje.