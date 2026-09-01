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Ministrat e mbrojtjes dhe të punëve të jashtme nga Bashkimi Evropian do të takohen sot në Wicklow, në jug të kryeqytetit irlandez Dublin, për të diskutuar Ukrainën dhe Lindjen e Mesme. Pas darkës së punës së djeshme, ministrat e mbrojtjes do të diskutojnë mbështetjen e bllokut për Ukrainën këtë mëngjes. Krerët e diplomacisë do të mblidhen sot dhe nesër për një takim informal, Gymnich.
Bisedimet pritet të përqendrohen në zbatimin e kredisë evropiane prej 90 miliardë eurosh për Kievin dhe mbështetje të mëtejshme për forcat e armatosura ukrainase, si dhe në bashkëpunim më të ngushtë midis industrive të mbrojtjes të Ukrainës dhe BE-së. Ministrat ka të ngjarë të diskutojnë gjithashtu rëndësinë në rritje të hapësirës në mbrojtjen moderne dhe situatën në Lindjen e Mesme, me fokus në Liban dhe sigurinë detare.
Krerët e diplomacisë së shteteve anëtare të Bashkimit Evropian do të vijnë në Wicklow sonte në mbrëmje dhe do të diskutojnë nesër mbështetjen e mëtejshme për Ukrainën.
Ndërsa nevojat financiare të Kievit rriten, pritet të rishfaqet pyetja se çfarë të bëhet me rreth 210 miliardë euro asete të bankës qendrore ruse, të ngrira për shkak të sanksioneve të bllokut.
Ministrat e jashtëm do të diskutojnë gjithashtu sanksione të reja kundër Moskës për shkak të luftës së saj kundër Ukrainës.
Kur bëhet fjalë për Lindjen e Mesme, diskutimet ka të ngjarë të përqendrohen në situatën më të gjerë në rajon dhe krizën humanitare.