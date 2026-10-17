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Bëri shumë hite. Njerëzit kanë qarë e janë dehur me këngët e Mimoza Shkodrës. Pikërisht për këtë çështje krijoi “Ndarjen” e “Burrat nuk janë si ti”. Pastaj edhe kanë festuar me këngët e po të njëjtës artiste.
Normalisht që hitkrijuesja kërkohet nga publiku, e ajo ka vendosur që njerëzit që e duan këngën e saj t’i gëzojë me katër projekte të tjera. Njërën veçse e ka publikuar dhe është bashkëpunimi me Bleron që e kanë titulluar “Me gjysë shpirti”.
Për këtë dhe tri të tjerat, Mimoza është lajmëruar nga Zvicra dhe është përgjigjur në pyetjet e Prive Klan Kosova rreth projekteve të reja.
Për më shumë ndiqni videon: