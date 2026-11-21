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Xhudisti kosovar Milot Gashi ka fituar medaljen e bronztë në Kupën Evropiane për Kadetë, që po mbahet në Selanik të Greqisë.
Sipas njoftimit të Federatës së Xhudos së Kosovës, Gashi garoi në kategorinë deri në 66 kilogramë, ku shënoi disa fitore me Ippon ndaj garuesve nga Greqia, Italia dhe vende të tjera.
Pas humbjes në çerekfinale nga moldavi Vladislav Moga, ai vazhdoi garën në repasazh, ku siguroi fitoren dhe më pas, në luftën për medaljen e bronztë, mposhti serbin Luka Dangubić me Yuko, transmeton Klankosova.tv.
Në këtë garë, Milot Gashi u udhëhoq nga trajnerët Majlinda Kelmendi dhe Kushtrim Gashi.
"Urime Milot për suksesin dhe medaljen e bronztë!", ka shkruar federata e xhudos.