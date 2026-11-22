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Këngëtarja amerikane Miley Cyrus është martuar me partnerin e saj, bateristin Maxx Morando, në një ceremoni private të mbajtur në Palm Springs të Kalifornisë, më 21 nëntor.
Artistja 33-vjeçare ndau në Instagram disa fotografi bardhezi nga ceremonia, ku çifti shihet duke u puthur mes dekorimeve me trëndafila të bardhë. Miley veshi një fustan mëndafshi të bardhë nga Saint Laurent, ndërsa bashkëshorti i saj, 28-vjeçar, u shfaq me kostum të zi nga e njëjta shtëpi mode.
Në ceremoni ishin të pranishëm edhe familjarë të këngëtares, përfshirë nënën dhe motrën e saj. Çifti kishte konfirmuar fejesën vitin e kaluar, pas një propozimi romantik gjatë një udhëtimi në Azi./Klankosova.tv