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Milani ka zyrtarizuar transferimin e Omari Hutchinson nga Nottingham Forest, në formë huazimi deri më 30 qershor 2027, me vlerë 4 milionë euro dhe opsion blerjeje prej 40 milionë eurosh, i cili mund të bëhet detyrim.
Omari takes centre stage 🎭 pic.twitter.com/xNEepVhyjE— AC Milan (@acmilan) August 31, 2026
22-vjeçari, që ka kaluar në akademitë e Chelsea dhe Arsenalit, do ta bartë fanellën me numrin 20 te “Rossonerët”, ndërsa nëse transferimi bëhet përfundimtar, pritet të nënshkruajë kontratë deri në vitin 2030.