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Milani po shqyrton mundësinë e një tjetër investimi të rëndësishëm në afatin kalimtar të verës, ndërsa objektivi kryesor është sulmuesi Nicolo Tresoldi. Sipas gazetës “Gazzetta dello Sport”, pronari i klubit, Gerry Cardinale, është i gatshëm të shpenzojë një shumë të konsiderueshme për 22-vjeçarin, i cili po shkëlqen me fanellën e Club Brugge. Tresoldi ka realizuar 13 gola dhe ka dhënë një asistim në 15 ndeshje zyrtare këtë sezon.
Sulmuesi, i lindur në Cagliari, nuk e ka fshehur asnjëherë dashurinë për Milanin.
“Jam tifoz i Milanit dhe çdo mëngjes ëndërroj të luaj me fanellën kuqezi”, kishte deklaruar ai së fundmi. Megjithatë, transferimi i tij nuk do të jetë i lehtë, pasi Club Brugge kishte refuzuar gjatë verës një ofertë prej më shumë se 50 milionë eurosh.