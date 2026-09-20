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Milani ka marrë një fitore me rezultat 3-0 ndaj Lecces, në një ndeshje ku kuqezinjtë ishin dukshëm skuadra më e mirë në fushë.
Cristian Pulisic zhbllokoi rezultatin herët, duke shënuar golin e tij të gjashtë në karrierë ndaj Lecces.
Në pjesën e dytë, Milani realizoi edhe dy here, pas një aksioni spektakolar të kuqezinjve, Adrien Rabiot shënoi golin e dytë sezonal, ndërsa Diego Moreira vulosi fitoren për 3-0, vetëm tre minuta pasi kishte hyrë në fushë, transmeton Klankosova.tv.
Me këtë fitore, Milani regjistron triumfin e tretë të sezonit dhe ngjitet në 11 pikë, tri më pak se lideri Roma. Për Leccen kjo ishte humbja e tretë e sezonit.
Në xhiron e ardhshme, Milani udhëton te Sassuolo, ndërsa Lecce pret Bolognan.