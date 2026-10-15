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Milani ka regjistruar një fitore bindëse 4:0 ndaj Salzburgut në Austri, në ndeshjen e vlefshme për xhiron e dytë të Europa League.
"Kuqezinjtë", dominuan nga fillimi deri në fund, duke dëshmuar se mund të marrin rezultate të mëdha edhe me një formacion të ndryshuar.
Trajneri Ruben Amorim vendosi t’u japë hapësirë disa futbollistëve që zakonisht nuk janë titullarë, me shtatë lojtarë nga ekipi i dytë në përbërjen e parë. Megjithatë, kjo nuk e pengoi Milanin të zhvillonte një paraqitje bindëse.
Protagonisti kryesor ishte talenti i ri Alphadjo Cisse, i cili realizoi het-trikun e parë në karrierën e tij me fanellën e Milanit. Sulmuesi 19-vjeçar shënoi tri herë, duke u shndërruar në yllin e mbrëmjes për skuadrën italiane.
Një paraqitje shumë të mirë zhvilloi edhe Ardon Jashari, i cili ishte ndër futbollistët më të dalluar në fushë. Ndërkohë, Gonçalo Ramos realizoi golin e katërt, duke kompletuar pokerin e Milanit në transfertën austriake.
Kjo fitore i jep Milanit tri pikë të rëndësishme në Europa League dhe konfirmon se kuqezinjtë kanë alternativa cilësore edhe përtej formacionit të tyre të zakonshëm.