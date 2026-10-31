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Derbi më i madh lokal në botë i takon Milanit!
Kuqezinjtë kanë triumfuar me rezultat 3-1 ndaj rivalit të përjetshëm Interit, në një superndeshje që dhuroi emocione, gola dhe spektakël.
Milani e nisi ndeshjen në mënyrë perfekte, duke kaluar në epërsi në minutën e 4-të me anë të Christian Pulisic.
Adrien Rabiot dyfishoi epërsinë në minutën e 10-të, duke i dhënë kuqezinjve një avantazh të rëndësishëm.
Interi reagoi dhe arriti të ngushtojë rezultatin në 2-1 me golin e Alessandro Bastonit, duke rikthyer emocionet në derbi.
Megjithatë, Milani e vulosi fitoren me një supergol nga gjuajtja e lirë, duke shënuar për 3-1 dhe duke ndezur festën kuqezi.
Derbi i Madoninës këtë herë është kuqezi!