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Milan ka marrë një fitore të madhe në udhëtim ndaj Olympiacosit, duke triumfuar 2-4, në një ndeshje të vlefshme për Ligën e Evropës.
Skuadra greke nisi më mirë takimin dhe krijoi epërsi prej 2-0 me golat e Lorenzo Pirolas dhe Jota Silvës. Megjithatë, pas këtij rezultati, Milani reagoi fuqishëm dhe mori plotësisht kontrollin e ndeshjes.
Protagonisti kryesor ishte Omari Hutchinson, i cili shënoi një gol dhe dhuroi dy asistime për Alphadjo Cissen dhe Christian Pulisicin. Në minutën e katërt shtesë, Pulisic shërbeu edhe për Diego Moreirën, i cili vulosi rezultatin përfundimtar 2-4.
Milani pati edhe disa raste të tjera të pastra dhe mund ta kishte mbyllur takimin me një fitore edhe më të thellë.
Në ndeshjet e xhiros së gjashtë, Milani do të përballet me Sunderlandin, ndërsa Olympiacosi do të luajë ndaj Celjes.