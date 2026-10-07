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Milani po mban nën vëzhgim të vazhdueshëm Alex Scott, mesfushorin 23-vjeçar të Bournemouth.
Sipas gazetarit Carlo Pellegati, në kanalin e tij në YouTube, klubi kuqezi ka dërguar disa herë skautë për ta ndjekur nga afër lojtarin dhe monitorimi po vazhdon.
Raportohet se Milani mund të nisë gjatë dimrit kontaktet me agjentin e Scott dhe me Bournemouth, me synimin për të hedhur bazat e një marrëveshjeje që do ta sillte mesfushorin anglez në Milano gjatë verës së ardhshme.
Scott shihet si një profil që përshtatet me projektin e kuqezinjve, ndërsa Milani pritet ta ndjekë nga afër situatën e tij gjatë muajve të ardhshëm.