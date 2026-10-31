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Sytë e miliona tifozëve do të jenë sonte në San Siro, ku Milan dhe Inter përballen në derbin e madh të qytetit, një nga rivalitetet më të zjarrta në futbollin botëror.
Ndeshja nis në orën 20:45 dhe transmetohet në mbarë botën, përfshirë edhe në ArtMotion, duke premtuar spektakël të madh mes dy gjigantëve të futbollit italian.
Historia e këtij rivaliteti numëron 246 përballje në të gjitha garat. Interi ka regjistruar 91 fitore, Milani 84, ndërsa 71 ndeshje kanë përfunduar në barazim.
Kuqezinjtë kanë arsye të besojnë te fitorja, pasi kanë triumfuar në të dyja përballjet e sezonit të kaluar në Serie A, me rezultat identik 1-0.
Megjithatë, të dyja skuadrat përballen me mungesa të rëndësishme. Te Milani, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze dhe Ruben Loftus-Cheek janë jashtë, ndërsa Fikayo Tomori mbetet në dyshim.
Lajmi i mirë për kuqezinjtë është rikthimi në stërvitje i Adrien Rabiot, Mario Gila dhe Diego Moreira, të cilët pritet të jenë të gatshëm për këtë përballje.
Në anën tjetër, Interi do të jetë pa kapitenin Lautaro Martínez, mungesa e të cilit përbën një goditje të madhe për zikaltrit. Në dyshim mbeten edhe Benjamin Pavard, Curtis Jones dhe John Stones.
Gjithçka është gati për një tjetër kapitull të rivalitetit të përjetshëm mes Milanit dhe Interit.
Milan – Inter, sonte në orën 20:45, drejtpërdrejt në ArtMotion! /Klankosova.tv