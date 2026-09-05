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Trajneri i Arsenalit, Mikel Arteta, falënderoi Gabriel Martinellin, pas largimit drejt Al-Hilalit.
"Thellësisht mirënjohës, ka qenë kënaqësi të punoja me të, të isha pjesë e këtij rrugëtimi me të”, ka thënë Arteta.
“Gabi që takova së pari herë dhe Gabi që sapo iku, është një transformim i madh, si në anën personale ashtu edhe në atë profesionale”.
"Mendoj se ndikimi që ai pati për klubin, ambicia e tij, dashuria e tij për lojën dhe mënyra se si e ka bërë, mendoj, na ndihmoi të rritemi dhe të arrijmë qëllimet tona. Mendoj se ai ka qenë një lojtar thelbësor”.