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Mijëra studentë dhe mësues dolën në rrugë në të gjithë Greqinë të mërkurën, duke kërkuar fonde më të larta shtetërore për arsimin, ambiente më të mira dhe klasa më pak të mbushura me njerëz, duke i bërë jehonë protestuesve në vendet e tjera evropiane.
Rreth 10,000 njerëz, përfshirë studentë shkollash dhe universitetesh, u mblodhën paqësisht në qendër të Athinës dhe periferi, tha policia. Të tjerë iu bashkuan tubimeve në qytete në të gjithë vendin, duke shprehur të gjithë solidaritetin e tyre me protestat në rritje në Francë dhe në Evropë për kostot e larta të jetesës dhe për atë që ata e quajtën kushte të rrënuara të shkollës, transmeton Klankosova.tv.
Protestat shtojnë presion mbi qeverinë e qendrës së djathtë të kryeministrit Kyriakos Mitsotakis, e cila përballet me zgjedhje në mesin e vitit 2027, ndërsa grekët përballen me paga të ndenjura, qira të larta dhe kosto në rritje të energjisë vite pas krizës së borxhit të vendit.
Funksionimi i shkollave dhe spitaleve shtetërore u ndërpre, ndërsa disa mësues dhe mjekë të shkollave fillore dolën jashtë, duke protestuar për pagat dhe mungesën e stafit.
Ministrja e Arsimit Sofia Zacharaki tha para protestave se po dëgjonte kërkesat e studentëve. Ajo pranoi se kostot e strehimit po ushtronin presion mbi familjet greke dhe tha se projekte me vlerë më shumë se 733 milionë euro (823 milionë dollarë) ishin në proces për rezidenca të reja studentore dhe përmirësime të ambienteve.
Sipas Reuters, këto protesta vijnë pas disa ditësh protestash në Francë dhe Shqipëri, ku zemërimi lidhur me rritjen e kostos së jetesës dhe korrupsionin e perceptuar ka çuar në përplasje dhe dëme të konsiderueshme materiale.
Në muajt e fundit, protestat në Greqi kanë qenë kryesisht paqësore.