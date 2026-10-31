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Mijëra protestues u kthyen në një nga sheshet kryesore të Lisbonës, duke shtuar presionin mbi qeverinë e qendrës së djathtë të Portugalisë për të hequr një projektligj për qiranë që ata thonë se do të përkeqësonte krizën e përballueshmërisë së vendit, transmeton Klankosova.tv
Sipas Reuters, Portugalia po përballet me një nga krizat më të këqija të strehimit në Evropë. Çmimet e shtëpive janë më shumë se dyfishuar që nga viti 2017 dhe qiratë pothuajse janë dyfishuar.
Trazirat pasqyrojnë protestat në të gjithë Spanjën, Francën, Gjermaninë dhe vende të tjera në Evropë për shkak të kostove të larta të strehimit.