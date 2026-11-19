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Ish-banori i Big Brother VIP Kosova, Labinot Haxhiu, ka përmendur dy emra që, sipas tij, do të mund të ishin pjesë e këtij formati televiziv.
I ftuar në emisionin “Big Cast” në Klan Kosova, Haxhiu ka përmendur këngëtaret e njohura Mihrije Braha dhe Remzie Osmani.
Ai ka kujtuar se vitin e kaluar ato kishin përfaqësuesit e tyre në shtëpinë e BBVK-së, duke iu referuar vetes dhe Londrimit, ndërsa këtë vit, sipas tij, mund të bëhen pjesë e spektaklit personalisht.
“Mihrije Braha dhe Remzie Osmani… vjet i kanë pas përfaqësuesit, mu edhe Londrimin, e sivjet munden me hi ato dyja personalisht”, ka deklaruar Haxhiu.
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