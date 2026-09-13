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Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD), Ehat Miftaraj, ka reaguar pasi kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, e shpalli të konstituuar legjislativin pavarësisht se nuk është zgjedhur nënkryetari nga PDK-ja.
Ai tha se kryeministri në detyrë, Albin Kurti, sapo bëri shkelje të re kushtetuese, përmes Albulena Haxhiut, si kryetare e Kuvendit.
“Kuvendi nuk u konstituu. Albin Kurti permes Albulena Haxhiut vetem e thelloi krizen institucionale permes nje shkelje te re kushtetuese.”, ka shkruar Miftaraj. /Klankosova.tv