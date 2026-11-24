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Meteorologu Mendim Rugova në "Ora 7" në Klan Kosova ka paralajmëruar ndryshim të ndjeshëm të kushteve atmosferike në ditët në vijim, me depërtimin e disa valëve të ajrit të ftohtë që pritet të ndikojnë në motin në vend.
Sipas Rugovës, masa e para e ajrit të ftohtë ka depërtuar gjatë ditës së sotme, ndërsa ndikimi i saj pritet të vazhdojë edhe nesër. Më pas, mbi vend pritet të instalohet presion i lartë atmosferik.
Megjithatë, ndryshimi më i theksuar i motit pritet drejt fundit të javës, kur një ciklon tjetër do të depërtojë në rajon, duke sjellë një valë të re të ajrit të ftohtë.
“Masat e ftohta ajrore vetëm që kanë depërtu ditën e sotme dhe po pritet edhe ditën e nesërme, faza e dytë është mandej këto fushat dhe presioni i naltë që po instalohet mbi vend… Mirëpo mandej t’u shku kah fundjava po pritet që një ciklon tjetër me depërtu… që me gjasë me kalimin e tij është faza e tretë që vijnë masa pak më të ftohta polare, me gjasë prej Siberisë dhe pritet me pasë ramje më drastike të temperaturës” - ka deklaruar Rugova.
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