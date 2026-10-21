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Meta, kompania që qëndron pas Facebook, Instagram dhe WhatsApp, është goditur me gjobën më të madhe ndonjëherë kundër saj për praktikat e saj të biznesit.
Një gjyqtar në New Mexico të mërkurën urdhëroi kompaninë të paguajë 25 miliardë dollarë (18.6 miliardë funta) pas një gjyqi dyjavor në fillim të këtij viti që zbuloi se kishte kaluar vite duke gënjyer publikun rreth mënyrës se si i kishte trajtuar të dhënat e përdoruesve të Facebook, transmeton Klankosova.tv.
"Gënjeshtrat shtrihen edhe përtej praktikave të të dhënave të Facebook", tha gjyqtari, duke shtuar se ato prekin "zemrën e praktikave kryesore të biznesit të Facebook".
Sipas BBC, avokati kryesor i Metës, CJ Mahoney, tha se vendimi e bëri "pothuajse të pamundur të bësh biznes në shtetin e New Mexico". Kompania synon të apelojë, një veprim që Mahoney tha se do të jetë i suksesshëm.
Meta i kundërshtoi këto akuza "Në thelb, kjo padi kërkon të vendosë një taksë mbi fjalën e lirë për të zbatuar rregulla të reja për atë që njerëzit mund të thonë në internet", shtoi Mahoney.