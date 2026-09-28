Lajmet e fundit
Një mësues 60-vjeçar është arrestuar në Lushnjë, pasi dyshohet se ka ngacmuar seksualisht përmes mesazheve një nxënëse të mitur.
Sipas Policisë shqiptare, në pranga ka përfunduar shtetasi me inicialet M. S., i cili ushtronte detyrën e mësuesit në një shkollë të qytetit.
Nga hetimet paraprake dyshohet se ai ka ngacmuar seksualisht të miturën përmes komunikimeve me mesazhe, shkruan Euronewsal, transmeton Klankosova.tv.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Fierit, e cila po vijon hetimet për rastin.